Россияне ударили по Черниговщине: предварительно трое погибших. Среди них – 6-летний ребенок

В результате террористической атаки российских войск на пограничное село Корюковского района Черниговщины погибли три человека, в том числе шестилетний ребенок, еще четверо получили ранения.

Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Ужасный акт терроризма. В очередной раз враг атаковал приграничье Корюковского района. Россияне сознательно попали беспилотником в машину, которая везла сжиженный газ людям. Баллоны с газом сдетонировали. Загорелись жилые дома.

Реклама:

Предварительно известно о трех погибших. Среди них – 6-летний ребенок".

Детали: Чаус отметил, что еще четыре человека получили ранения: 4-летний мальчик, 13-летняя девочка и двое мужчин. Все пострадавшие были срочно госпитализированы. Детей в тяжелом состоянии перевезли в Черниговскую областную детскую больницу.