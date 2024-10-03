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Зеленский: То, что работает в небе Израиля, может работать и в Украине

Анастасия ПроцЧетверг, 3 октября 2024, 20:02
Зеленский: То, что работает в небе Израиля, может работать и в Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте усиление ПВО, членство Украины в НАТО и призвал к совместной защите неба, как в Израиле.

Источник: обращение Зеленского 3 октября

Прямая речь: "Всем нам в Европе одинаково это нужно - Украина в Альянсе. И не только ради большей общей силы, не только потому, что это просто справедливо и заслуженно для украинцев, но и потому, что только благодаря полной интеграции Украины - четкому нашему положению в Евроатлантике - можно надежно убрать старый и преступный российский соблазн ломать порядок жизни в Европе. Геополитическая определенность для Украины и для всей Европы является чрезвычайной ценностью. Именно это - надежный фундамент мира, когда нет ни одного недостаточно защищенного места в архитектуре безопасности Европы".

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Детали: Также президент отметил важность противовоздушной обороны для Украины накануне зимы, а также прогресс в совместном сбивании российских ракет и дронов.

Кроме этого, Зеленский отметил, что Украина может внедрить системы противовоздушной обороны, подобных тем, что действуют сейчас в Израиле.

"Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины, и в частности рядом с границами НАТО - наших соседей, - является дефицит решений о совместной работе, о совместной защите. То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы - в Украине, так же помогая спасать жизни. Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика", - добавил президент.

Зеленский
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