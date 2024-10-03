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Россияне ударили по Сумской области беспилотником "Герань-2": 8 человек пострадали

Анастасия ПроцЧетверг, 3 октября 2024, 22:37
Россияне ударили по Сумской области беспилотником Герань-2: 8 человек пострадали
ПОСЛЕДСТВИЯ ВРАЖЕСКИХ ОБСТРЕЛОВ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ. Иллюстративное фото: Getty Images

3 октября российские военные атаковали Сумскую общину беспилотником типа "Герань-2", в результате чего пострадали 8 человек.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Сумская община: осуществлен обстрел с использованием БПЛА типа „Герань-2" (1 взрыв). В результате атаки ранения получили 8 человек".

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Детали: Также отмечается, что в течение для оккупанты совершили 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 160 взрывов.

Под вражеский огонь попали Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады.

Сумская областьобстрелбеспилотники
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