Россияне ударили по Сумской области беспилотником "Герань-2": 8 человек пострадали
Четверг, 3 октября 2024, 22:37
3 октября российские военные атаковали Сумскую общину беспилотником типа "Герань-2", в результате чего пострадали 8 человек.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Сумская община: осуществлен обстрел с использованием БПЛА типа „Герань-2" (1 взрыв). В результате атаки ранения получили 8 человек".
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Детали: Также отмечается, что в течение для оккупанты совершили 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 160 взрывов.
Под вражеский огонь попали Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады.