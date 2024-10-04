В Воронежской области России горит нефтебаза

В ночь на 4 октября в Воронежской области беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

Источник: Telegram-каналы российских СМИ, губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram

Детали: По словам Гусева, а Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы.

Реклама:

У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна. pic.twitter.com/HLMUfedErr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 4, 2024

Прямая речь: "Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты".