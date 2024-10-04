ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время
Российские войска не имеют достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивное наступление и текущие российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, достигнут кульминации в течение ближайших месяцев, если не недель.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Российские наступательные действия на востоке Украины, начавшиеся осенью 2023 года, продолжают приводить к постепенным тактическим успехам на отдельных участках фронта, но оперативно значимые успехи, вероятно, и в дальнейшем будут ускользать от российских сил.
Украинские войска ведут эффективную оборону в глубине линии фронта, нанося значительные потери российским войскам, медленно сдавая позиции, но не давая российским военным достичь быстрых успехов на поле боя. Украинские войска сталкиваются с серьезными оперативными вызовами и ограничениями, которые предоставляют российским войскам возможности для достижения тактически значимых успехов.
Российские войска недавно достигли заметных тактических успехов, но не продемонстрировали способности захватить оперативно важные объекты. ISW различает тактические успехи, которые имеют значение на тактическом уровне войны в непосредственной близости от места боевых действий, и оперативные успехи, которые являются важными на оперативном уровне войны и влияют на большие участки всей линии фронта.
По состоянию на 1 октября российские войска захватили Угледар на западе Донецкой области, и, вероятно, этот населенный пункт предоставит российским войскам лучшую тактическую позицию для продолжения их оперативных усилий, направленных на продвижение к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и ликвидацию широкого украинского выступления на западе Донецкой области.
Дословно: "Захват российскими войсками Угледара сам по себе радикально не изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области, и российские войска, вероятно, будут пытаться достичь своих оперативных целей в этом районе во время продолжающейся наступательной операции на западе Донецкой области. Российские наступательные операции, преследующие оперативно важные цели, такие как попытка захвата Часового Яра или вытеснение украинских войск с левого (восточного) берега реки Оскол, либо зашли в тупик, либо достигают успеха крайне медленно и в течение длительного периода времени, соответственно.
Российские войска продолжают отдавать приоритет наступлению на Покровск, и оперативное значение захвата города, вероятно, частично будет зависеть от способности российских военных использовать его в более широком оперативном маневре в Донецкой области".
Ключевые выводы ISW за 3 октября:
- Российские наступательные действия на востоке Украины, начавшиеся осенью 2023 года, продолжают приводить к постепенным тактическим успехам на отдельных участках фронта, но оперативно значимые успехи, вероятно, и в дальнейшем будут ускользать от российских сил.
- Украинские войска ведут эффективную оборону в глубине линии фронта, нанося значительные потери российским войскам, медленно сдавая позиции, но не давая российским военным достичь более быстрых успехов на поле боя.
- Украинские войска сталкиваются с серьезными оперативными вызовами и ограничениями, которые предоставляют российским войскам возможности для достижения тактически значимых успехов.
- Однако российские войска не имеют достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивные наступательные действия в течение неопределенного времени, и текущие российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, достигнут кульминации в течение ближайших месяцев, если не недель, как ранее оценивали украинские официальные лица и ISW.
- Российские войска недавно достигли заметных тактических успехов, но не продемонстрировали способности захватить оперативно важные объекты.
- Российское военное командование готовило текущую наступательную операцию летом 2024 года за несколько месяцев и накопило оперативные резервы и ресурсы для проведения операции, которые в последние месяцы изнурительных боев, вероятно, значительно ухудшились.
- По сообщениям, российские войска задействовали значительную часть своих оперативных резервов для наступательных операций в Донецкой и северной части Харьковской областей, что указывает на то, что российское военное командование, возможно, предоставило приоритет формированию оперативных резервов для поддержки наступательных операций на приоритетных участках фронта, а не созданию стратегических резервов на всем театре боевых действий для всей наступательной кампании в Украине.
- Российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступательным операциям на приоритетных участках фронта перед долгосрочным планированием наступательной кампании на всем театре военных действий в Украине, но вторжение украинских войск в Курскую область, похоже, значительно затруднило формирование российских оперативных резервов.
- Президент России Владимир Путин, похоже, использует программу поддержки ветеранов "Время героев" для милитаризации региональных и местных органов власти и дальнейшего укрепления провоенной идеологии в российском государстве и обществе.
- Российские власти продолжают арестовывать российских чиновников по обвинениям, связанным с неэффективным управлением и коррупцией в Министерстве обороны (МО) России.
- По сообщениям, в ночь со 2 на 3 октября были нанесены удары по складу боеприпасов вблизи российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в Сирии.
- Российские войска недавно продвинулись на юг от Северска и на восток и юго-восток от Покровска в Донецкой области.
- Российские власти продолжают национализировать российские предприятия в пользу федерального правительства.