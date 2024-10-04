ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

Российские войска не имеют достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивное наступление и текущие российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, достигнут кульминации в течение ближайших месяцев, если не недель.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские наступательные действия на востоке Украины, начавшиеся осенью 2023 года, продолжают приводить к постепенным тактическим успехам на отдельных участках фронта, но оперативно значимые успехи, вероятно, и в дальнейшем будут ускользать от российских сил.

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Украинские войска ведут эффективную оборону в глубине линии фронта, нанося значительные потери российским войскам, медленно сдавая позиции, но не давая российским военным достичь быстрых успехов на поле боя. Украинские войска сталкиваются с серьезными оперативными вызовами и ограничениями, которые предоставляют российским войскам возможности для достижения тактически значимых успехов.

Российские войска недавно достигли заметных тактических успехов, но не продемонстрировали способности захватить оперативно важные объекты. ISW различает тактические успехи, которые имеют значение на тактическом уровне войны в непосредственной близости от места боевых действий, и оперативные успехи, которые являются важными на оперативном уровне войны и влияют на большие участки всей линии фронта.

По состоянию на 1 октября российские войска захватили Угледар на западе Донецкой области, и, вероятно, этот населенный пункт предоставит российским войскам лучшую тактическую позицию для продолжения их оперативных усилий, направленных на продвижение к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и ликвидацию широкого украинского выступления на западе Донецкой области.

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Дословно: "Захват российскими войсками Угледара сам по себе радикально не изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области, и российские войска, вероятно, будут пытаться достичь своих оперативных целей в этом районе во время продолжающейся наступательной операции на западе Донецкой области. Российские наступательные операции, преследующие оперативно важные цели, такие как попытка захвата Часового Яра или вытеснение украинских войск с левого (восточного) берега реки Оскол, либо зашли в тупик, либо достигают успеха крайне медленно и в течение длительного периода времени, соответственно.

Российские войска продолжают отдавать приоритет наступлению на Покровск, и оперативное значение захвата города, вероятно, частично будет зависеть от способности российских военных использовать его в более широком оперативном маневре в Донецкой области".

Ключевые выводы ISW за 3 октября: