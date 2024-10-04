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ВСУ отминусовали еще 1 230 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПятница, 4 октября 2024, 07:45
ВСУ отминусовали еще 1 230 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 230 российских захватчиков и 288 единиц вражеской техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 657 940 (+1 230) человек,
  • танков – 8 908 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 627 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 18 965 (+59) ед,
  • РСЗО – 1 212 (+8) ед,
  • средств ПВО – 965 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 494 (+101) ед,
  • крылатых ракет – 2 613 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 820 (+70) ед,
  • специальной техники – 3 333 (+3) ед.

Данные уточняются.

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