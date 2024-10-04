Оккупанты за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области, еще 2 ранены
Пятница, 4 октября 2024, 08:15
В результате российских ударов по Донецкой области 3 октября погибли 2 человека, еще 2 ранены.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "За 3 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Старой Николаевке и Кременной Балке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения".
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Детали: Также глава ОВА подчеркивает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.