Оккупанты за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области, еще 2 ранены

В результате российских ударов по Донецкой области 3 октября погибли 2 человека, еще 2 ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "За 3 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Старой Николаевке и Кременной Балке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения".

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Детали: Также глава ОВА подчеркивает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.