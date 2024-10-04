"ГУРовская" компания-специмпортер, которая должна была поставлять оружие, задолжала государству более 800 миллионов 

Компания-специмпортер вооружения "Спецтехноэкспорт", которая с 2022 года находится под контролем Главного управления разведки Минобороны, заключала договоры на покупку оружия по завышенным ценам, не всегда выполняла миллиардные контракты и сейчас накопила перед государством более 800 миллионов гривен долга – это только та сумма, которая официально признана судами.

Источник: расследование "Украинской правды" "Покупает ГУР". Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает

Детали: В распоряжении редакции оказалось письмо руководителя "Спецтехноэкспорт" Алексея Петрова к заместителю министра обороны, которое показало ряд проблем с закупкой вооружений. В частности, то, что крупные оборонные контракты не всегда выполняются вовремя и то, что государственные деньги не всегда возвращаются после невыполнения контрактов.

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Для справки: В середине 2022 года в Украине по стандартам НАТО создали "Агентство оборонных закупок", которое должно было сделать закупки оружия для Украины прозрачными и исключить миллиардные хищения на оборонке. Агентство основали еще при министре обороны Алексее Резникове.

Тогда же НАТО рекомендовало ликвидировать так называемых специмпортеров – компании, которые ранее продавали украинское оружие за границу, а сейчас наоборот – закупали для Украины.

Однако специмпортеров не ликвидировали, несмотря на то, что еще на первом году полномасштабной войны Резников говорил, что с ними есть проблемы – в частности, западные партнеры жаловались на недобропорядочность этих компаний.

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Более того, в середине 2022 года одну такую компанию – Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" – по просьбе Главного управления разведки МО вывели из сферы управления Минобороны и перевели в сферу управления ГУР.

В первые дни 2023 года руководить "Спецтехноэкспортом" назначили Алексея Петрова, который с 2017 по 2019 год возглавлял департамент контрразведки СБУ, который в 2020 году после смены власти стал главой Закарпатской ОГА, а затем возглавил список президентской партии "Слуга народа" на выборах в Закарпатский облсовет и в результате до конца 2021 года занимал должность главы Закарпатского облсовета.

В августе 2024 года (через 1,5 года с момента получения должности директора специмпортера оружия ГУР МО) Петров написал письмо заместителю министра обороны Рустема Умерова Дмитрию Клименкову, в котором просил не блокировать компанию из-за того, что она не выполнила все контракты и накопила долги перед государством.

В проблемах компании Петров обвинял "изменение логистических маршрутов", "срывы графиков поставок отдельными иностранными поставщиками", "безответственные компании", с которыми он заключил договоры, и даже "хуситов в Красном море".

Из этого документа "Украинская правда" узнала, что:

компания "Спецтехноэкспорт" сорвала выполнение ряда контрактов,

этих сорванных контрактов много, и государство в лице Минобороны судится со своим же специмпортером,

по состоянию на август 2024 года, "Спецтехноэкспорт" задолжал Минобороны более 820 миллионов гривен основной задолженности и более 4,5 миллиона гривен расходов, понесенных министерством по уплате судебного сбора.

Журналист Михаил Ткач отмечает, что это только те долги, которые уже признаны украинскими судами, а общее количество возможных долгов пока неизвестно и может быть значительно больше.

Также из этого письма стало известно, что "Спецтехноэкспорт" уже вернул государству около 9 миллиардов гривен, которые были ранее уплачены за оружие, которое Силы обороны так и не получили.

"Похоже, это означает, что "Спецтехноэкспорт" брал на себя обязательства поставить дефицитные вооружения, для этого получал от государства миллиарды гривен, обязательства не всегда выполнял и после потери времени на ожидание сроков исполнения контрактов и суды вернул какую-то часть этих миллиардов пока наши военные ждали вооружения", – отмечает журналист.

Всего, по информации источников "Украинской правды" в оборонной сфере, сейчас в украинских судах рассматриваются десятки дел по искам Минобороны к компании, которая контролируется ГУР МО.