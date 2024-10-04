На Харьковщине разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задержаны 13 медицинских чиновников

Правоохранители разоблачили председателя медико-социальной экспертной комиссии Харькова и его сообщников, которые за деньги выдавали военнообязанным мужчинам фальшивые справки об инвалидности.

Источник: Харьковская областная прокуратура, СБУ

Дословно прокуратура: "По данным следствия, организатором схемы был председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова, который вместе с 12 сообщниками, включая подчиненных, медиков и посредников, за деньги предоставлял мужчинам фиктивные документы во избежание мобилизации.

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Детали: За 2-5 тысяч долларов "клиенты" получали фальшивые справки об инвалидности, что позволяло им списаться с воинского учета и выехать за границу.

Также злоумышленники фальсифицировали всю медицинскую документацию по истории "болезни" своего клиента, в частности относительно его пребывания на стационарном лечении.

ФОТО: СБУ

Отмечается, что большинство "клиентов" даже не посещали медицинские учреждения - документы передавали по почте или через посредников. Благодаря этой схеме более 400 человек призывного возраста из разных регионов Украины смогли незаконно избежать мобилизации.

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ФОТО: СБУ

Правоохранители провели 89 обысков в рамках расследования, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.

ФОТО: СБУ

Дельцов задержали, они находятся под стражей.

Им сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и подделки документов, использование поддельных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Исправлено: В предыдущей версии новости было ошибочно отмечено, что во время обысков у злоумышленников нашли 500 миллионов долларов, а не тысяч.