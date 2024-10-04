Снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет: нардеп говорит, что дискуссии продолжаются

Народные депутаты обсуждают возможность снижения мобилизационного возраста до 18-20 лет, однако профильный комитет Верховной Рады еще не рассматривал этот вопрос на заседаниях.

Источник: народный депутат из парламентской фракции "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире программы "Говорить великий Львів", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Именно на Комитете такого обсуждения я не помню, но, конечно, дискуссии ведутся".

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Детали: Костенко заявил, что во всем мире нет такого, что военнообязанные лица с 18 лет не призываются.

Народный депутат отметил, что его коллеги из американского Конгресса удивляются тому, что в Украине лица до 25 лет не подлежат призыву, хотя людей для защиты государства не хватает.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых... Моя позиция такова: пусть не с 18, а с 20 лет мы должны призывать, комплектовать и все вместе сражаться за нашу страну", - подчеркнул политик.

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Костенко напомнил, что согласно действующему законодательству, украинцам можно баллотироваться в депутаты и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, "а воевать - с 25. Я не знаю, кто это придумал".