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МВА: Оккупанты находятся в 7 километрах от Покровска

Анастасия ПроцПятница, 4 октября 2024, 14:40
МВА: Оккупанты находятся в 7 километрах от Покровска
Покровск. Иллюстративное фото: Getty Images

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что армия РФ находится в 7 километрах от окраин города с одной стороны, в городе повреждено 80% критической инфраструктуры. Несмотря на это, в Покровске остаются 13 тысяч человек, из них 94 ребенка.

Источник: Добряк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Только за вчера было два обстрела. Это шесть КАБов. В 10:30 били по центру города, к сожалению, у нас четыре раненых - два за первый обстрел. И в 23:00 также было три КАБа и также были раненые. Это гражданская инфраструктура, как всегда, критическая инфраструктура, уже почти ее нет. Там почти на 80% повреждена или разрушена. Враг оставляет нас без света, без воды, без газа. "Готовят" нас к зиме".

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Детали: Добряк рассказал, что оккупанты оставили без света более 10 населенных пунктов громады.

Несмотря на это, по его словам, в Покровске остается 13 050 человек, среди них 94 - дети.

"Я благодарю всех наших горожан, которые прислушались и эвакуировались. Еще полтора месяца назад в городе было 48 тысяч человек и почти 5900 детей. То есть мы видим динамику, но эвакуация продолжается", - отметил начальник городской военной администрации.

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Что предшествовало: Покровское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте. Ежедневно там происходят десятки боевых столкновений.

По состоянию на 4 сентября в прифронтовом городе Покровск Донецкой области, куда рвутся оккупационные войска, оставалось около 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей.

Донецкая областьРосcия
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