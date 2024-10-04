Эстонская разведка: ВСУ могут быть вынуждены отступить из Покровска
В разведывательном центре Сил обороны Эстонии допускают, что украинские силы могут быть вынуждены оставить Покровск в Донецкой области до конца года.
Источник: заместитель командующего Разведывательного центра Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн в комментарии изданию ERR, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам Кессельманна, российские оккупационные войска продолжают удерживать инициативу на фронте в Украине, и не исключено, что до конца года ВСУ будут вынуждены оставить город Покровск.
Представитель эстонской разведки рассказал, что в среднем за день фиксируют 167 атак на линии фронта, почти 50 процентов этих атак оккупационная армия РФ сосредоточила на Донецком направлении.
Прямая речь: "В направлении города Покровска, который является центром атак, РФ за последнюю неделю продвинулась примерно на один-два километра, а расстояние до окраин Покровска, насколько нам известно, составляет около пяти-семи километров".
Детали: Он добавил, что если такая интенсивность продолжится, то, "скорее всего, до конца этого года украинские силы будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции глубже в тылу".
Кессельманн также отметил, что важным событием этой недели стал захват российскими оккупантами города Угледар.
Прямая речь: "По нашей оценке, украинские подразделения заняли оборонительные позиции примерно в семи-восьми километрах к северу. И поскольку Украина была вынуждена отступить из города, мы, скорее всего, увидим активизацию действий противника на этом направлении".
Детали: Говоря о Курской области, Кессельманн отметил, что Россия, по имеющимся данным, перебрасывает туда свои части, и существует вероятность того, что в течение октября российские войска могут попытаться начать контрнаступление.
Предыстория:
- 27 сентября эстонская разведка отмечала, что успешные авиаудары Украины по уничтожению военных складов российской армии должны начать влиять на линию фронта уже в октябре.
- В свою очередь разведка Минобороны Великобритании утверждала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.