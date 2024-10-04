Офис генпрокурора: Россияне казнили на поле боя 93 украинских пленных

Украинские правоохранители имеют данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных.

Источник: начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас мы имеем информацию о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя".

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Детали: По словам представителя ОГП, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в 2024 году. В то же время тенденция начала появляться в ноябре прошлого года, когда "произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону", отметил руководитель "департамента войны".

Он также сообщил, что 3 октября снова появилась информация о казни украинского военнопленного.

Прямая речь: "В Telegram-каналах было распространено видео возможной казни еще одного военнослужащего в дерзкой форме. Мы сразу с Главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство".