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Столтенберг считает, что Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 4 октября 2024, 21:56
Столтенберг считает, что Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями
Йенс Столтенберг. Фото - Getty Im

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает реальным сценарий, при котором Украина становится членом Альянса, но не все ее территории деоккупированы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Столтенберга Financial Times

Детали: Экс-генсек НАТО считает, что существуют способы решить проблему применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности в случае Украины, если она станет членом Альянса с оккупированными территориями.

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"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", – привел он пример.

Другим примером, который привел Столтенберг, была Западная Германия, которая рассматривала Восточную Германию как часть большой Германии: "У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию".

"Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – добавил бывший генсек.

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Еще до завершения своих полномочий Столтенберг говорил, что решение о любом будущем членстве Украины в Альянсе – в том числе и с оккупированными территориями – должно решаться всеми союзниками.

Идея возможного приглашения Украины в НАТО "частями" (то есть с частично оккупированными территориями) активно обсуждалась в прошлом году на фоне подготовки к Вильнюсскому саммиту Альянса. Ее разбор читайте в архивном материале "ЕвроПравды".

Также читайте, действительно ли НАТО готовится к вступлению Украины и каковы самые большие препятствия.

НАТО
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