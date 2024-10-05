В Воронежской области России БпЛА атаковали несколько предприятий
Суббота, 5 октября 2024, 05:17
В ночь на субботу в Воронежской области России власти заявили об атаке беспилотников на несколько предприятий.
Источник: губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram
Детали: Он также заявил, что предприятия, подвергшиеся атаке, якобы выпускают гражданскую продукцию.
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В здании одного из атакованных предприятий возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы.
У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств. pic.twitter.com/pgNYH5rE67— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2024
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На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
По информации местных пабликов в соцсетях, в обоих случаях атаке подверглись спиртзаводы.