В Воронежской области России БпЛА атаковали несколько предприятий

В ночь на субботу в Воронежской области России власти заявили об атаке беспилотников на несколько предприятий.

Источник: губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram

Детали: Он также заявил, что предприятия, подвергшиеся атаке, якобы выпускают гражданскую продукцию.

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В здании одного из атакованных предприятий возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы.

У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств. pic.twitter.com/pgNYH5rE67 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2024

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На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

По информации местных пабликов в соцсетях, в обоих случаях атаке подверглись спиртзаводы.