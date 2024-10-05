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Россияне атаковали 13-ю беспилотниками и тремя ракетами: они не достигли целей

Алена ИвашкивСуббота, 5 октября 2024, 07:22
Россияне атаковали 13-ю беспилотниками и тремя ракетами: они не достигли целей
Сбитый российский "Шахед", фото: Сергея Наева

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированного Крыма и 13-ю ударными беспилотниками из районов: Курск (РФ), мыс Чауда (Крым).

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА - локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Также, в результате активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

воздушная тревогаВоздушные силы ВСУбеспилотникиракетный удар
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