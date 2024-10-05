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Пограничники показали кадры боев за газодобывающие башни возле Змеиного

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСуббота, 5 октября 2024, 10:34
Пограничники показали кадры боев за газодобывающие башни возле Змеиного
скриншот

Воины ГПСУ обнародовали кадры боев за газодобывающие башни вблизи острова Змеиный.

Источник: ГПСУ

Детали: На видео спецназовцы ГПСУ совместно с подразделениями ГУР МОУ отбивают у врага газодобывающие платформы в Черном море.

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По данным "Украинской правды", события имели место летом этого года.

Дословно: "Титаническими усилиями захвачено и взято под контроль часть этих стратегически важных объектов, которые выполняют роль наших морских крепостей.

Их содержание дает возможность контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону".

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ЗмеиныйПограничная службаГУР
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