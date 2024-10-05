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Зеленский пообещал представить План победы на "Рамштайне"

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 5 октября 2024, 10:52

Президент Украины Владимир Зеленский представит свой План победы лидерам стран-союзников, которые соберутся на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

Источник: Зеленский в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что Украина готовится к 25-й встрече в Рамштайн 12 октября, которая впервые состоится на уровне лидеров.

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"Мы представим План победы – четкие, конкретные шаги к справедливому завершению войны. Решительность наших партнеров и усиление Украины – это то, что может остановить российскую агрессию", – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил "всех, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир".

В субботу, 12 октября, на американской военно-воздушной базе в Рамштайн состоится заседание Контактной группы по Украине. Председательствовать на заседании будет президент США Джо Байден.

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Байдена обеспокоена тем, что украинский "план победы" не имеет всеобъемлющей стратегии.

А агентство Bloomberg писало, что некоторые западные чиновники пытались снизить ожидания от представления "плана победы.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к "плану победы".

ЗеленскиймирРамштайн
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