Россияне сбили свой же самолет, который запускал КАБы - источник

В Донецкой области после сбития войсками РФ упал российский самолет, который пускал КАБы по контролируемой Украиной территории.

Источник: собеседник УП в Воздушных силах

Детали: Днем 5 октября украинские и российские СМИ и блогеры начали писать о сбитии самолета в Донецкой области.

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В сети публикуют видео работы ПВО и тушения самолета на земле, но пока точно не известно, именно этот ли это самолет.

По данным источника, он был сбит самими же россиянами в результате дружественного огня.