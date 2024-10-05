Россияне сбили свой же самолет, который запускал КАБы - источник
Суббота, 5 октября 2024, 13:22
В Донецкой области после сбития войсками РФ упал российский самолет, который пускал КАБы по контролируемой Украиной территории.
Источник: собеседник УП в Воздушных силах
Детали: Днем 5 октября украинские и российские СМИ и блогеры начали писать о сбитии самолета в Донецкой области.
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В сети публикуют видео работы ПВО и тушения самолета на земле, но пока точно не известно, именно этот ли это самолет.
По данным источника, он был сбит самими же россиянами в результате дружественного огня.