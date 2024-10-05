Из-за смерти комбата 123 бригады проводят служебное расследование

Командование 123 бригады теробороны сообщило о проведении служебного расследования по поводу смерти командира 186 отдельного батальона подполковника Игоря Гриба.

Источник: 123 бригада ТРО, "Суспільне"

Детали: СМИ пишут, что предварительной причиной смерти Гриба определили самоубийство на командно-наблюдательном пункте.

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Дословно из заявления бригады: "Должны сообщить информацию по поводу смерти военнослужащего нашей бригады, командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего.

Обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование.

О боевом пути нашей бригады и о ее военнослужащих, которые с первых дней войны стали на защиту своей страны, известно немало. Личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 года выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области".

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Детали: В заявлении также призывают дать время руководству бригады и командованию "разобраться в тех обстоятельствах, которые сложились в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач".

Справка: По данным СМИ, Гриб служил по контракту еще с 2014 года. Он участвовал в боях на Саур-Могиле, Иловайске, в обороне Марьинки и Красногоровки.

В 2021 году возглавил 186 батальон 123 бригады ТРО. Весной 2022 года ему было присвоено звание подполковника. Его батальон участвовал в боях на Херсонщине.

На момент смерти ему было 33 года.