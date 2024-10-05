Россияне будут пытаться взять под контроль логистику ВСУ в Запорожской области - Силы обороны

В Силах обороны прогнозируют в ближайшие дни активизацию штурмовых действий врага в районе населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области с целью взять под огневой контроль украинские логистические пути.

Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Там, где Орехов, Новая Токмачка – это так называемый "роботинский выступ"... Если здесь будет какой-то прорыв, то противник может взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, там, где наши Силы обороны держат и Донецкую область, и южную часть Запорожской области.

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Поэтому враг любой ценой будет пытаться взять это под контроль, чтобы обрезать нашу логистику".

Детали: Волошин отметил, что на этом направлении "сейчас продолжаются и готовятся еще новые штурмовые действия".

"По данным нашей разведки, под Ореховым и Роботиным, в частности, готовятся новые штурмовые группы, враг перебрасывает туда личный состав, проводит рекогносцировку, разведку, проводит логистическое обеспечение и в недалеком будущем, через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмовые действия", – сказал спикер.