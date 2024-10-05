Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне будут пытаться взять под контроль логистику ВСУ в Запорожской области - Силы обороны

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 18:47
Россияне будут пытаться взять под контроль логистику ВСУ в Запорожской области - Силы обороны
скриншот deepstatemap

В Силах обороны прогнозируют в ближайшие дни активизацию штурмовых действий врага в районе населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области с целью взять под огневой контроль украинские логистические пути.

Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Там, где Орехов, Новая Токмачка – это так называемый "роботинский выступ"... Если здесь будет какой-то прорыв, то противник может взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, там, где наши Силы обороны держат и Донецкую область, и южную часть Запорожской области.

Реклама:

Поэтому враг любой ценой будет пытаться взять это под контроль, чтобы обрезать нашу логистику".

Детали: Волошин отметил, что на этом направлении "сейчас продолжаются и готовятся еще новые штурмовые действия".

"По данным нашей разведки, под Ореховым и Роботиным, в частности, готовятся новые штурмовые группы, враг перебрасывает туда личный состав, проводит рекогносцировку, разведку, проводит логистическое обеспечение и в недалеком будущем, через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмовые действия", – сказал спикер.

Запорожская областьвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Россияне сбили свой же самолет, который запускал КАБы - источник
Силы обороны поразили три командных пункта РФ с помощью западных снарядов
FT: Украинские и западные чиновники рассматривают модель "земля в обмен на НАТО" для завершения войны
В России задержали Z-блогера, который критиковал власть и "одного дедушку"
Последние новости
07:45
Оппозиционные социал-демократы лидируют в первом туре парламентских выборов в Литве
07:18
Запорожскую область за сутки атаковали 84 российских БпЛА различной модификации
06:58
футболСборная Украины – сборная Чехии: анонс матча Лиги наций: анонс матча Лиги наций
06:28
ЦАХАЛ заявил об ударе по командному пункту ХАМАСа
05:30
Китай развернул военные учения возле Тайваня как "строгое предупреждение"
04:44
США отправляют Израилю передовую противоракетную систему THAAD
04:07
ФутболРебров: Никогда не рассматривал Лигу наций исключительно как подготовку к Чемпионату мира
03:58
Действия россиян на границе Донецкой и Запорожской областей не указывают на масштабное наступление – ISW
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
Все новости...
Реклама:
Реклама: