В воскресенье в Киеве и ряде областей ожидаются значительные дожди

В воскресенье 6 октября в ряде областей, включая Киев и область, ожидаются значительные дожди.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 6 октября, meteo.gov.ua

Детали: В Украине облачно. Дожди, местами грозы, ночью в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской), днем местами в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях значительные дожди.

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В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и Крыму без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 10-15°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей 17-20°, днем 22-27°, в северных и Винницкой областях 16-21°.

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В Киевской области облачно, значительный дождь (днем по области местами), по Киеву днем умеренный дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 16-21°; в Киеве ночью 14-16°, днем 18-20°.

Укргидрометцентр также предупреждает о значительном дожде (І уровень опасности, желтый) ночью 6 октября в Киеве и области, а также в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской) и Винницкой областях.