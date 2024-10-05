Вражеский дрон атаковал "скорую" на Херсонщине: ранены трое работников
Трое работников "скорой" и еще одна женщина пострадали в Велетенском Херсонской области из-за атаки вражеского дрона.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "В Велетенском из-за атаки российского беспилотника пострадали женщина и водитель "экстренки".
49-летняя пострадавшая получила перелом бедра и предплечья. Она – в тяжелом состоянии.
Под вражеский удар попала и бригада "скорой", прибывшая на вызов для оказания помощи. Из-за сброса взрывчатки с дрона авто получило серьезные повреждения.
Ранения получил 60-летний водитель. У него – взрывная травма, контузия и ранение головы. Мужчину доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое".
Детали: Впоследствии в ОГА сообщили, что еще двум работникам "скорой", которые попали под удар вражеского БпЛА в Велетенском, понадобилась медицинская помощь.
Взрывные травмы и контузии получили 50-летний фельдшер и 63-летний водитель. Оба мужчины находятся в состоянии средней тяжести.