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Вражеский дрон атаковал "скорую" на Херсонщине: ранены трое работников

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 20:07
Вражеский дрон атаковал скорую на Херсонщине: ранены трое работников
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

Трое работников "скорой" и еще одна женщина пострадали в Велетенском Херсонской области из-за атаки вражеского дрона.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "В Велетенском из-за атаки российского беспилотника пострадали женщина и водитель "экстренки".

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49-летняя пострадавшая получила перелом бедра и предплечья. Она – в тяжелом состоянии.

Под вражеский удар попала и бригада "скорой", прибывшая на вызов для оказания помощи. Из-за сброса взрывчатки с дрона авто получило серьезные повреждения.

Ранения получил 60-летний водитель. У него – взрывная травма, контузия и ранение головы. Мужчину доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое".

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Детали: Впоследствии в ОГА сообщили, что еще двум работникам "скорой", которые попали под удар вражеского БпЛА в Велетенском, понадобилась медицинская помощь.

Взрывные травмы и контузии получили 50-летний фельдшер и 63-летний водитель. Оба мужчины находятся в состоянии средней тяжести.

Херсонская областьвойнабеспилотники
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