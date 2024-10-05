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Зеленский: Надежный мир возможен только без торговли суверенитетом или территориями

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 20:32
Зеленский: Надежный мир возможен только без торговли суверенитетом или территориями
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что надежный мир в Украине возможен исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Все, что указано в Плане (победы – ред.) абсолютно реально для наших партнеров. Есть в мире этот ресурс, ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по "формуле мира". Именно в этом наша цель, наша задача – гарантировать Украине надежный мир, длительную безопасность.

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Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями – именно так, как предусмотрено "формулой мира".

Украине нужен мир настоящий, справедливый, гарантированная защита от войны. Это возможно на сильных позициях, только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает, кто готов сделать следующую неделю во многом исторической".

Детали: Зеленский сообщил, что продолжается работа команд Украины и США, а также других партнеров для подготовки "Рамштайна", "содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе". 

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"Эта неделя может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы все для этого сделаем, на 100% сделаем и сделаем эффективно", - отметил президент.

Что предшествовало: В субботу издание Financial times сообщило, что Украина и ее западные союзники обсуждают возможный компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем.

Зеленскиймир
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