Россияне запустили ударные беспилотники с разных направлений
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного, восточного и южного направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 20:34 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА на Сумщине.
Впоследствии стало известно, что ударные БпЛА находятся на границе Сумской и Черниговской областей и движутся западным курсом.
По состоянию на 20:54:
БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на Харьковщине, курс южный.
В 21:30 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Херсонской и Николаевской областях.
По состоянию на 21:37:
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
БпЛА с Харьковщины, курсом на Днепропетровщину.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА южнее Чернигова, курс западный.
БпЛА в центральной части Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.
По состоянию на 22:07:
БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на севере Киевщины, курс западный.
БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
БпЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в западной и южной частях Харьковщины, курс южный.
БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
БпЛА в западной и восточной частях Днепропетровщины.
В 22:17 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Киева с восточного направления. В столице объявлена воздушная тревога.
В 23:02 Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении Одессы с северо-западного направления.
По состоянию на 23:15:
БпЛА в направлении Одессы с севера.
БпЛА в южной части Одесской области, курс северный.
БпЛА над Харьковом.
БпЛА в южной и западной частях Харьковщины, курс южный.
БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс западный.
БпЛА в районе Миргорода, курс юго-западный.
БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на Полтавщине, курсом на Кременчуг.
БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.