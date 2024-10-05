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Россияне запустили ударные беспилотники с разных направлений

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 23:18
Россияне запустили ударные беспилотники с разных направлений
иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного, восточного и южного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:34 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА на Сумщине.

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Впоследствии стало известно, что ударные БпЛА находятся на границе Сумской и Черниговской областей и движутся западным курсом.

По состоянию на 20:54:
БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на Харьковщине, курс южный.

В 21:30 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Херсонской и Николаевской областях.

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По состоянию на 21:37:
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
БпЛА с Харьковщины, курсом на Днепропетровщину.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА южнее Чернигова, курс западный.
БпЛА в центральной части Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.

По состоянию на 22:07:
БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на севере Киевщины, курс западный.
БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
БпЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в западной и южной частях Харьковщины, курс южный.
БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
БпЛА в западной и восточной частях Днепропетровщины.

В 22:17 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Киева с восточного направления. В столице объявлена воздушная тревога.

В 23:02 Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении Одессы с северо-западного направления.

По состоянию на 23:15:
БпЛА в направлении Одессы с севера.
БпЛА в южной части Одесской области, курс северный.
БпЛА над Харьковом.
БпЛА в южной и западной частях Харьковщины, курс южный.
БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс западный.
БпЛА в районе Миргорода, курс юго-западный.
БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на Полтавщине, курсом на Кременчуг.
БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.

беспилотникиШахед
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