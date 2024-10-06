ЦАХАЛ заявил об ударах по целям "Хезболлы" в Бейруте

огонь и дым после ударов ЦАХАЛ по Бейруту, фото: AFP

Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по целям "Хезболлы" в Бейруте.

Источник: ЦАХАЛ, The Times of Israel

Детали: После того, как ливанские СМИ сообщили об авиаударах по южным районам Бейрута после предупреждения ЦАХАЛа об эвакуации, израильские военные заявили, что наносят удары по целям террористической организации "Хезболла" в ливанской столице.

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Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что в районе Кирьят-Шмоны было обнаружено примерно 30 снарядов, летевших из Ливана на израильскую территорию. Часть снарядов была перехвачена, остальные упали в этом районе.