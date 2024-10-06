ПВО уничтожила все беспилотники, которые атаковали Киев – КГВА

В КГВА сообщили, что ПВО уничтожила все российские БПЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Детали: Как отметил Попко, на столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.

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Прямая речь Попко: "Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших".