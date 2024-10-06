Россияне атаковали склады и грузовые автомобили в Одессе - ГСЧС
Российский агрессор в ночь на 6 октября снова атаковал Одессу "Шахедами", вспыхнули пожары.
Источник: ГСЧС, глава Одесской ОВА Олег Кипер
Детали: По данным спасателей, от ударов пострадали складские помещения и грузовые автомобили, вспыхнули пожары.
Один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
К тушению привлекались около полусотни спасателей.
Обновлено: В ОВА добавили, что из-за удара произошло возгорание торгового оборудования в складском здании.
По данным властей, из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал один человек. Мужчина госпитализирован.
Осколками также поврежден газовый трубопровод.
Прямая речь Кипера: "Относительно ракетной атаки: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно.
К счастью, люди не пострадали".