Россияне атаковали склады и грузовые автомобили в Одессе - ГСЧС

Российский агрессор в ночь на 6 октября снова атаковал Одессу "Шахедами", вспыхнули пожары.

Источник: ГСЧС, глава Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: По данным спасателей, от ударов пострадали складские помещения и грузовые автомобили, вспыхнули пожары.

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Один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

К тушению привлекались около полусотни спасателей.

Обновлено: В ОВА добавили, что из-за удара произошло возгорание торгового оборудования в складском здании.

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По данным властей, из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал один человек. Мужчина госпитализирован.

Осколками также поврежден газовый трубопровод.

Прямая речь Кипера: "Относительно ракетной атаки: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно.

К счастью, люди не пострадали".