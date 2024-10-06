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СМИ: Российский оппозиционер Дадин погиб на Харьковщине – воевал на стороне ВСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 октября 2024, 11:00
СМИ: Российский оппозиционер Дадин погиб на Харьковщине – воевал на стороне ВСУ
фото с соцсетей

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин погиб на войне, где он сражался на стороне Украины.

Источник: бывшая журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина, "Медуза"

Прямая речь Лариной: "Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине".

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Детали: Она узнала о гибели Дадина от другого участника войны, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева.

Справка: Ильдар Дадин в начале 2023 года приехал в Украину, чтобы присоединиться к Вооруженным силам Украины и воевать против российской армии. Он отправился на фронт в составе "Сибирского батальона". Воевал под позывным "Ганди".

Он — первый россиянин, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов в России. Эта статья появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году, российские журналисты называют ее "дадинской статьей". Приговор Дадину вынесли в декабре 2015 года, он получил три года колонии, затем срок сократили до двух с половиной лет.

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Дадин в 2016 рассказал о пытках в карельской ИК-7, куда его поместили. Информацию о пытках и избиениях подтвердили и другие заключенные и их родственники, однако ФСИН и Следственный комитет по итогам проверок не нашли нарушений.

Росcияоппозициявойна
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