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WP: На "Рамштайне" Украине предложат конкретику по вступлению в НАТО

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 6 октября 2024, 11:36
WP: На Рамштайне Украине предложат конкретику по вступлению в НАТО
фото: ОП

На встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности по ее североатлантической интеграции.

Источник: The Washington Post со ссылкой на украинских и западных официальных лиц, "Европейская правда"

Детали: Западный дипломат отметил, что страны НАТО рассматривают варианты более конкретной поддержки Украины на пути к будущему членству.

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Журналисты отметили, что хотя эти предложения могут не полностью удовлетворить насущные потребности Киева, они все равно будут важным сигналом.

Кроме этого, один из западных дипломатов отметил, что после того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Киев может получить какую-то другую помощь во время конференции в Германии.

В свою очередь, украинские чиновники обеспокоены, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу продолжение военной помощи.

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Зеленский и его команда стремятся убедить американского лидера Джо Байдена поддержать "план победы", который мог бы войти в историю как часть его политического наследия.

Газета отметила, что Белый дом осторожно подходит к принятию решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов.

Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский планирует представить свой "план победы" лидерам стран-союзников, которые соберутся на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

Также 5 октября в статье Financial Times, которая собрала в себе рассуждения неназванных дипломатов и комментарии, которые озвучивались публично относительно возможных сценариев завершения войны и вступления Украины в НАТО, говорилось о том, что среди идей, которые озвучивают на Западе как возможные сценарии завершения текущей горячей фазы войны в Украине и предотвращения новой – принятие ее в НАТО по модели Западной Германии.

РамштайнНАТОвойна
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