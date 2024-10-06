Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Израиле теракт на автовокзале: есть погибшая и 10 раненых, нападавшего застрелили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 17:01
В Израиле теракт на автовокзале: есть погибшая и 10 раненых, нападавшего застрелили
Место террористической атаки на центральном автовокзале Беэр-Шевы 6 октября 2024 года, фото: Magen David Adom, The Times of Israel

На центральном автовокзале города Беэр-Шева в Израиле мужчина совершил теракт, известно об одной погибшей и 10 раненых, нападавшего застрелили.

Источник: The Times of Israel

Детали: Служба скорой помощи сообщила, что медики оказали помощь 11 людям, раненым в результате стрельбы на центральном автовокзале Беэр-Шевы, в том числе 25-летней женщине, которая скончалась от полученных ранений.

Реклама:

Среди пострадавших, доставленных в больницу Сороки, - женщина в возрасте около 20 лет в состоянии средней тяжести и четверо мужчин в возрасте около 20 лет в состоянии средней тяжести, все они получили огнестрельные ранения.

Израильские власти сообщили, что террорист, совершивший смертельный теракт в Беэр-Шеве, - 29-летний Ахмад аль-Укби из бедуинского поселка вблизи города Лакия. Он имеет израильское гражданство и судимость.

По неподтвержденным сообщениям ивритских СМИ, он был связан с Муханадом Алукаби, который совершил стрельбу на той же автостанции Беэр-Шевы в октябре 2015 года. Во время того нападения погиб один солдат, а также был застрелен гражданин Эритреи, которого ошибочно приняли за нападавшего.

Израильтеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Израиль
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 440 боевиков "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил об ударах по целям "Хезболлы" в Бейруте
Вероятный преемник лидера "Хезболлы" не выходит на связь после удара Израиля – СМИ
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: