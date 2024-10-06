В Израиле теракт на автовокзале: есть погибшая и 10 раненых, нападавшего застрелили

На центральном автовокзале города Беэр-Шева в Израиле мужчина совершил теракт, известно об одной погибшей и 10 раненых, нападавшего застрелили.

Источник: The Times of Israel

Детали: Служба скорой помощи сообщила, что медики оказали помощь 11 людям, раненым в результате стрельбы на центральном автовокзале Беэр-Шевы, в том числе 25-летней женщине, которая скончалась от полученных ранений.

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Среди пострадавших, доставленных в больницу Сороки, - женщина в возрасте около 20 лет в состоянии средней тяжести и четверо мужчин в возрасте около 20 лет в состоянии средней тяжести, все они получили огнестрельные ранения.

Израильские власти сообщили, что террорист, совершивший смертельный теракт в Беэр-Шеве, - 29-летний Ахмад аль-Укби из бедуинского поселка вблизи города Лакия. Он имеет израильское гражданство и судимость.

По неподтвержденным сообщениям ивритских СМИ, он был связан с Муханадом Алукаби, который совершил стрельбу на той же автостанции Беэр-Шевы в октябре 2015 года. Во время того нападения погиб один солдат, а также был застрелен гражданин Эритреи, которого ошибочно приняли за нападавшего.