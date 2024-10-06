В пригороде Краматорска россияне ранили 4 человек, среди них ребенок
Воскресенье, 6 октября 2024, 17:19
В результате обстрела Беленького в Донецкой области ранены по меньшей мере 4 человека, среди них один ребенок.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "По меньшей мере 4 человека ранены в результате обстрела Беленького Краматорской громады.
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Среди раненых – 1 ребенок, пострадавшие доставлены в больницу".
Детали: Филашкин уточнил, что пригород Краматорска и сам город попали под огонь в воскресенье утром и днем. Повреждено предприятие и частные дома.