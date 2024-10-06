Россияне атаковали УАБами Константиновку: погиб человек, двое раненых

последствия удара по Константиновке 6 октября, фото из Telegram Филашкина

В результате атаки УАБами по Константиновке погиб человек, еще двое получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

последствия удара по Константиновке 6 октября, фото из Telegram Филашкина

Прямая речь: "1 человек погиб и 2 ранены – такие предварительные последствия ударов по Константиновке.

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Сегодня днем россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы.

Повреждены 2 многоэтажки, админздание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач".