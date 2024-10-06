В Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести и пленных бойцов

На Майдане Независимости в Киеве по случаю Дня территориальной обороны прошла акция в поддержку пропавших без вести и пленных защитников.

Источник: Силы территориальной обороны ВСУ

акция на Майдане 6 октября, все фото: Силы территориальной обороны ВСУ

Детали: Организатором выступило "Объединение семей защитников Территориальной обороны городов Украины".

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Родственники и друзья военнослужащих в течение двух часов пытались привлечь внимание украинцев, украинской власти и международного сообщества к проблеме розыска пропавших без вести и освобождения пленных украинских героев.

В мероприятии приняли участие не только родные бойцов Сил ТрО, но и других подразделений Вооруженных Сил Украины.

К акции присоединились также представители командования Сил территориальной обороны ВСУ, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, МВД, бывшие пленные бойцы, действующие военнослужащие Сил теробороны, общественные и культурные деятели.

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Отмечается, что сейчас в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, который ведет МВД, официально находятся 55 тысяч граждан Украины. Большинство из них – военнослужащие Сил обороны.