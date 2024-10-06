Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести и пленных бойцов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 18:52
В Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести и пленных бойцов
акция на Майдане 6 октября, фото: Силы территориальной обороны ВСУ

На Майдане Независимости в Киеве по случаю Дня территориальной обороны прошла акция в поддержку пропавших без вести и пленных защитников.

Источник: Силы территориальной обороны ВСУ

акция на Майдане 6 октября, все фото: Силы территориальной обороны ВСУ
акция на Майдане 6 октября, все фото: Силы территориальной обороны ВСУ

Детали: Организатором выступило "Объединение семей защитников Территориальной обороны городов Украины".

Реклама:

Родственники и друзья военнослужащих в течение двух часов пытались привлечь внимание украинцев, украинской власти и международного сообщества к проблеме розыска пропавших без вести и освобождения пленных украинских героев.

В мероприятии приняли участие не только родные бойцов Сил ТрО, но и других подразделений Вооруженных Сил Украины.

 

К акции присоединились также представители командования Сил территориальной обороны ВСУ, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, МВД, бывшие пленные бойцы, действующие военнослужащие Сил теробороны, общественные и культурные деятели.

РЕКЛАМА:
 

Отмечается, что сейчас в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, который ведет МВД, официально находятся 55 тысяч граждан Украины. Большинство из них – военнослужащие Сил обороны.

КиевакцииВооруженные силыпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Киев
Обломки ракеты упали в 3 районах Киева, повреждены кровля дома и микроавтобус, бушует пожар – власти
Вблизи Киева обнаружили 1,5 десятка беспилотников, все уничтожили – КГВА
В Киеве работала ПВО: беспилотники заходили с разных направлений
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: