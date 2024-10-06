Зеленский: Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине в борьбе с агрессией РФ и обеспечила Силам обороны один из крупнейших взносов в обменный фонд.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Также был доклад о Курской операции. Сегодня – два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и в дальнейшем помогает нашему государству.

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Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст.

И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших ребят – каждое подразделение, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир".