Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 21:18
Зеленский: Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине
Владимир Зеленский в обращении 6 октября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине в борьбе с агрессией РФ и обеспечила Силам обороны один из крупнейших взносов в обменный фонд.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Также был доклад о Курской операции. Сегодня – два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и в дальнейшем помогает нашему государству.

Реклама:

Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст.

И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших ребят – каждое подразделение, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир".

ЗеленскийКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Зеленский
Зеленский отправил в США начальника Генштаба и вице-премьера говорить о Плане победы
800 УАБов и 400 ударных БпЛА за неделю: Зеленский показал последствия обстрелов
Зеленский: Надежный мир возможен только без торговли суверенитетом или территориями
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: