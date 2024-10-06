Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запустили ударные БпЛА с северо-востока

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 21:50
Россияне запустили ударные БпЛА с северо-востока
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северо-восточного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:45 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА на Сумщине.

Реклама:

Впоследствии угрозу БпЛА объявили в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.

По состоянию на 21:56:
Несколько групп ударных БпЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный;
ударные БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
БпЛА на Черниговщине, курс западный;
БпЛА на Полтавщине, курс южный (Кременчуг).

По состоянию на 22:50:
Несколько групп БпЛА из Курской области направляются через Сумскую область на Полтавщину;
БпЛА из Харьковской области направляются на юг и заходят в Днепропетровскую область;
БпЛА на Полтавщине (Оржица) заходят в Черкасскую область западным курсом;
БпЛА с Черниговщины на Киевщину (на севере);
БпЛА с Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.

РЕКЛАМА:

В 23:11 угрозу применения ударных вражеских БпЛА объявили в Житомирской области.

По состоянию на 23:19: БпЛА приближается к Киеву с запада;
БпЛА приближается с к Днепру с северо-востока.

беспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяРоссияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину: работает ПВО

Трамп не опроверг, что говорил с Путиным в 2021 году

відеоКомандующий Сухопутных войск инициировал расследование из-за заявления об унижении бойцов "Асгарда"

Синоптики предупреждают о сильных заморозках

РФ сформировала "бурятский батальон" из северокорейцев: 18 вояк уже сбежали – источники

Советник Зеленского отрицает давление на УП

Все новости...
беспилотники
Разведчики сожгли российскую "Осу" за $10 миллионов
Оккупанты ударили FPV-дроном возле автобусной остановки в Купянске - двое ранены
Россияне с вечера атакуют Украину беспилотниками с разных направлений
Последние новости
03:58
ISW: Северокорейские военные позволят Путину избегать мобилизации 
02:55
"Новые уровни отчаяния Путина": Белый дом о северокорейских военных в Украине
01:57
США ограничат военную помощь Израилю, если не улучшится гуманитарная ситуация в Газе
01:36
DefenseNews: Военные США организовали виртуальную ремонтную миссию в Украине
00:35
обновляетсяРоссияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину: работает ПВО
00:17
Глава Пентагона едет на серию встреч в Европе, чтобы усилить военную поддержку Украины
23:48
Опера "Король Артур: в поисках героя": обзор спектакля
23:47
Глава МИД поговорил с Блинкеном об энергетике и "координации позиций"
23:30
Новости экономики 15 октября: зимой Украину ожидают массовые обстрелы, В Дії запустят "Цифровой рекрутинг"
23:23
Генштаб: Враг 40 раз пытался прорвать оборону на Кураховском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: