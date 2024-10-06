Россияне запустили ударные БпЛА с северо-востока
В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северо-восточного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 20:45 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА на Сумщине.
Впоследствии угрозу БпЛА объявили в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.
По состоянию на 21:56:
Несколько групп ударных БпЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный;
ударные БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
БпЛА на Черниговщине, курс западный;
БпЛА на Полтавщине, курс южный (Кременчуг).
По состоянию на 22:50:
Несколько групп БпЛА из Курской области направляются через Сумскую область на Полтавщину;
БпЛА из Харьковской области направляются на юг и заходят в Днепропетровскую область;
БпЛА на Полтавщине (Оржица) заходят в Черкасскую область западным курсом;
БпЛА с Черниговщины на Киевщину (на севере);
БпЛА с Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.
В 23:11 угрозу применения ударных вражеских БпЛА объявили в Житомирской области.
По состоянию на 23:19: БпЛА приближается к Киеву с запада;
БпЛА приближается с к Днепру с северо-востока.