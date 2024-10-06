Россияне запустили ударные БпЛА с северо-востока

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северо-восточного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:45 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА на Сумщине.

Реклама:

Впоследствии угрозу БпЛА объявили в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.

По состоянию на 21:56:

Несколько групп ударных БпЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный;

ударные БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;

БпЛА на Черниговщине, курс западный;

БпЛА на Полтавщине, курс южный (Кременчуг).

По состоянию на 22:50:

Несколько групп БпЛА из Курской области направляются через Сумскую область на Полтавщину;

БпЛА из Харьковской области направляются на юг и заходят в Днепропетровскую область;

БпЛА на Полтавщине (Оржица) заходят в Черкасскую область западным курсом;

БпЛА с Черниговщины на Киевщину (на севере);

БпЛА с Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.

РЕКЛАМА:

В 23:11 угрозу применения ударных вражеских БпЛА объявили в Житомирской области.

По состоянию на 23:19: БпЛА приближается к Киеву с запада;

БпЛА приближается с к Днепру с северо-востока.