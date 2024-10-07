Россияне с вечера атакуют Украину беспилотниками

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северо-восточного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:45 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА на Сумщине.

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Впоследствии угрозу БпЛА объявили в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.

По состоянию на 21:56:

Несколько групп ударных БпЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный;

ударные БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;

БпЛА на Черниговщине, курс западный;

БпЛА на Полтавщине, курс южный (Кременчуг).

По состоянию на 22:50:

Несколько групп БпЛА из Курской области направляются через Сумскую область на Полтавщину;

БпЛА из Харьковской области направляются на юг и заходят в Днепропетровскую область;

БпЛА на Полтавщине (Оржица) заходят в Черкасскую область западным курсом;

БпЛА с Черниговщины на Киевщину (на севере);

БпЛА с Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.

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В 23:11 угрозу применения ударных вражеских БпЛА объявили в Житомирской области.

По состоянию на 23:19: БпЛА приближается к Киеву с запада;

БпЛА приближается с к Днепру с северо-востока.

Обновлено: В 00:08 7 октября Воздушные силы сообщили о дальнейшем движении вражеских беспилотников.

Дословно ВС: "Сохраняется угроза применения ударных вражеских БпЛА для Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областей".

00:41: "Житомирская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА".

1:00: "Кировоградская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА".

1:51: "Относительно движения вражеских БпЛА:

1. БпЛА на юге Черниговщины, курс на Киевщину;

2. БпЛА на западе и центре Сумщины, курс на запад и юг;

3. БпЛА на севере, центре и северо-востоке, курс западный;

4. БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный;

5. Несколько групп БпЛА в районе Павлограда, движутся по северной части Днепропетровщины и приближаются к Кировоградской области, курс западный;

6. БпЛА в районе Кременчуга (север);

7. БпЛА район Малая Виска (Кировоградщина) курсом на запад".

2:45: "Николаевская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА".

3:19: "Житомирская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА".

3:34: "Относительно движения вражеских БпЛА:

1. БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей (север), курс западный;

2. Несколько групп БпЛА в центре Черниговщины, курс на запад и юг;

3. БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей (север), курс южный;

4. БпЛА в районе Семеновки (Полтавщина), курс юго-западный;

5. БпЛА в районе Новые Санжары (Полтавская область), курс юго-западный.

3:42: "Новые ударные БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины, курс северо-западный".

4:34: "БпЛА на юге Киевщины у Черкасской и Винницкой областей;

БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс на юг;

БпЛА на севере Николаевской области заходят на Кировоградщину, и на севере курсом на Одессу".

6:28: "Ударные БпЛА на границе Хмельницкой и Житомирской областей, курс на север;

БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей, курс на север;

БпЛА приближаются к Борисполю с юга;

БпЛА на Полтавской и Киевской областей, курс северо-восток;

БпЛА приближаются к Черкассам с юга".

6:57: "Ровенская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА".