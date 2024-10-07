Россияне с вечера атакуют Украину беспилотниками
В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северо-восточного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 20:45 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА на Сумщине.
Впоследствии угрозу БпЛА объявили в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.
По состоянию на 21:56:
Несколько групп ударных БпЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный;
ударные БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
БпЛА на Черниговщине, курс западный;
БпЛА на Полтавщине, курс южный (Кременчуг).
По состоянию на 22:50:
Несколько групп БпЛА из Курской области направляются через Сумскую область на Полтавщину;
БпЛА из Харьковской области направляются на юг и заходят в Днепропетровскую область;
БпЛА на Полтавщине (Оржица) заходят в Черкасскую область западным курсом;
БпЛА с Черниговщины на Киевщину (на севере);
БпЛА с Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.
В 23:11 угрозу применения ударных вражеских БпЛА объявили в Житомирской области.
По состоянию на 23:19: БпЛА приближается к Киеву с запада;
БпЛА приближается с к Днепру с северо-востока.
Обновлено: В 00:08 7 октября Воздушные силы сообщили о дальнейшем движении вражеских беспилотников.
Дословно ВС: "Сохраняется угроза применения ударных вражеских БпЛА для Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областей".
00:41: "Житомирская областьугроза применения ударных вражеских БпЛА".
1:00: "Кировоградская областьугроза применения ударных вражеских БпЛА".
1:51: "Относительно движения вражеских БпЛА:
1. БпЛА на юге Черниговщины, курс на Киевщину;
2. БпЛА на западе и центре Сумщины, курс на запад и юг;
3. БпЛА на севере, центре и северо-востоке, курс западный;
4. БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный;
5. Несколько групп БпЛА в районе Павлограда, движутся по северной части Днепропетровщины и приближаются к Кировоградской области, курс западный;
6. БпЛА в районе Кременчуга (север);
7. БпЛА район Малая Виска (Кировоградщина) курсом на запад".
2:45: "Николаевская областьугроза применения ударных вражеских БпЛА".
3:19: "Житомирская областьугроза применения ударных вражеских БпЛА".
3:34: "Относительно движения вражеских БпЛА:
1. БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей (север), курс западный;
2. Несколько групп БпЛА в центре Черниговщины, курс на запад и юг;
3. БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей (север), курс южный;
4. БпЛА в районе Семеновки (Полтавщина), курс юго-западный;
5. БпЛА в районе Новые Санжары (Полтавская область), курс юго-западный.
3:42: "Новые ударные БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины, курс северо-западный".
4:34: "БпЛА на юге Киевщины у Черкасской и Винницкой областей;
БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс на юг;
БпЛА на севере Николаевской области заходят на Кировоградщину, и на севере курсом на Одессу".
6:28: "Ударные БпЛА на границе Хмельницкой и Житомирской областей, курс на север;
БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей, курс на север;
БпЛА приближаются к Борисполю с юга;
БпЛА на Полтавской и Киевской областей, курс северо-восток;
БпЛА приближаются к Черкассам с юга".
6:57: "Ровенская областьугроза применения ударных вражеских БпЛА".