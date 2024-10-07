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ЦАХАЛ заявил об ударах по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 октября 2024, 01:36

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "Истребители ЦАХАЛа нанесли удары на основе разведывательных данных по объектам террористов, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте, включая средства сбора разведывательной информации, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры".

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Детали: Кроме того, отмечают в ЦАХАЛ, в течение последних нескольких часов ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия "Хезболлы" в районе Бейрута. После ударов была зафиксирована детонация.

Дословно: "Террористическая организация "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми домами в самом центре Бейрута, подвергая опасности население в этом районе".

Детали: В ЦАХАЛ добавляют, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа, в том числе по складам оружия, объектам террористической инфраструктуры, командному центру и пусковой установке.

ИзраильЛиван
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