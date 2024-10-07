Ограниченные тактические успехи даются россиянам значительными потерями бронетехники – ISW

По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), готовность российского военного командования достигать ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будет становиться все дороже из-за ограниченных запасов вооружения и техники советских времен.

Источник: ISW

Детали: По сообщениям, российские войска потеряли не менее 5 дивизий бронетехники и танков в Покровском районе с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время усиленных российских наступательных операций на западе Донецкой области летом 2024 года.

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Аналитики отмечают, что пользователь сети X (ранее Twitter), который отслеживает визуально подтвержденные потери российской техники в Украине, заявил, что российские войска потеряли 1 830 единиц тяжелой техники в Покровском районе с 9 октября 2023 года.

В отчете напоминают: российские войска начали интенсивную 4-месячную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, а позже продолжили наступление к западу от Авдеевки и к западу и юго-западу от Донецка весной и летом 2024 года, и данные пользователя отражают потери российской техники, накопленные во время этих наступательных действий.

Дословно: "Оценка пользователя X, основанная на визуально подтвержденных потерях техники, вероятно, является предварительной, поскольку не все потери российской техники визуально зафиксированы. Фактическое количество потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, выше, чем сообщается".

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Детали: Эксперты предполагают, что российское военное командование не желает или не может признать текущие масштабы и темпы потерь техники в ближайшие месяцы и годы, учитывая ограничения в российском оборонно-промышленном производстве, ограниченность российских запасов техники советских времен и неспособность российских военных достичь оперативно значимого территориального продвижения с помощью механизированного маневра.

Дословно: "Российские войска израсходовали значительное количество бронетехники в течение первых недель наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, а впоследствии ограничили использование бронетехники во время боев в административных границах Авдеевки.

Россияне, похоже, ограничили использование бронетехники в районе к западу от Авдеевки в последние месяцы, хотя, вместе с тем, активизировали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка и часто проводят в основном неудачные механизированные штурмы на уровне взводов и рот в этом районе".

Детали: В обзоре отмечают, что оккупанты, вероятно, накопили большое количество техники для этих наступательных операций, хотя средне- и долгосрочные ограничения запасов бронетехники и темпов ее производства, а также растущие потери техники могут заставить российских военных переосмыслить преимущества интенсификации механизированной активности в этом секторе над долгосрочными военными усилиями России в Украине.

Дословно: "Готовность российского военного командования достигать ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будет становиться все дороже, поскольку российские войска будут расходовать ограниченные запасы вооружения и техники советских времен в ближайшие месяцы и годы.

Россия, вероятно, будет пытаться адекватно обеспечивать свои подразделения материальными средствами в долгосрочной перспективе без перевода российской экономики на военные рельсы и значительного увеличения темпов оборонного промышленного производства в России - шага, которого до сих пор пытался избегать российский правитель Владимир Путин".

Ключевые выводы ISW за 6 октября: