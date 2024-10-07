Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Феодосии после атаки БпЛА горит нефтебаза

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 7 октября 2024, 07:48
В Феодосии после атаки БпЛА горит нефтебаза
Фото из Telegram-канала Astra

Во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Источник: так называемый "советник" главы оккупантов Крыма Олег Крючков в Telegram, Astra, Минобороны РФ в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС 

Прямая речь Крючкова: "Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС".

Реклама:

Детали: Представитель оккупантов традиционно добавил, что якобы жертв и пострадавших нет.

Astra сообщает, что пожар произошел после ночной атаки беспилотников, перед этим местные жители слышали взрывы.

 
пожар на нефтебазе в Феодосии
фото: Крымский ветер

Нефтебаза, которая горит в Феодосии, – АО "Морской нефтяной терминал" – крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

РЕКЛАМА:

Эту нефтебазу уже атаковали дроны в марте этого года.

Дополнено: Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон.

Отмечается, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.

Российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера после возгорания на нефтебазе.

Крымоккупацияпожарвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Deepstate: Враг полностью оккупировал Красногоровку на Донетчине
Ограниченные тактические успехи даются россиянам значительными потерями бронетехники – ISW
Вблизи Киева обнаружили 1,5 десятка беспилотников, все уничтожили – КГВА
ВСУ за сутки отминусовали 1 160 оккупантов и более 270 единиц российской техники
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: