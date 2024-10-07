В Феодосии после атаки БпЛА горит нефтебаза

Во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Источник: так называемый "советник" главы оккупантов Крыма Олег Крючков в Telegram, Astra, Минобороны РФ в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь Крючкова: "Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС".

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Детали: Представитель оккупантов традиционно добавил, что якобы жертв и пострадавших нет.

Astra сообщает, что пожар произошел после ночной атаки беспилотников, перед этим местные жители слышали взрывы.

пожар на нефтебазе в Феодосии фото: Крымский ветер

Нефтебаза, которая горит в Феодосии, – АО "Морской нефтяной терминал" – крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

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Эту нефтебазу уже атаковали дроны в марте этого года.

Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Відео: Astra pic.twitter.com/OUwXwDbG96 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2024

Дополнено: Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон.

Отмечается, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.

Российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера после возгорания на нефтебазе.