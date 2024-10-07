По всей Украине звучала тревога: Россия запустила "Кинжалы" на Староконстантинов, в Киеве работала ПВО

Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К, Воздушные силы сообщили о скоростных целях, в частности, о ракете "Кинжал" на Староконстантинов, в Киеве работала ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ и КГВА в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины из-за МиГ-31К. Скоростная цель на Староконстантинов. Еще одна скоростная курсом на Киев".

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Детали: В столице слышна работа ПВО.

Воздушные силы призывают жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и спуститься в укрытие.

Дополнено: Через несколько минут ВС сообщили, что оккупанты выпустили "Кинжал" на Староконстантинов.

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В КГВА добавили, что были пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

"В Киеве работала ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Обновлено: В 9 часов утра тревогу по МиГ-31К отменили. Ракетная опасность продолжалась полчаса.

Сейчас сохраняется угроза применения ударных БпЛА для Киевской, Полтавской и Черкасской областей.