Российская разведка завербовала ирландского депутата для работы в качестве крота и эмиссара – и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис говорит, что это его нисколько не удивляет.

Источник: корреспондент The Sunday Times в Дублине Джон Муни, информацию подтвердили Politico два ирландских чиновника в правительстве и системе правосудия, "Европейская правда"

Детали: По словам чиновников, депутат не был арестован и не был обвинен, поскольку он не совершил никакого преступления, строя отношения с агентами Кремля, которые работают в огромном посольстве России в Дублине.

Реклама:

Таким образом, в свете чрезвычайно благоприятного для истца ирландского законодательства о клевете, чиновники заявили, что имя депутата не должно быть публично разглашено.

Когда журналисты спросили Харриса, работает ли в парламенте "крот" российской разведки, ирландский премьер-министр сказал, что не может подтвердить эту информацию, но добавил: "Это не должно быть неожиданностью ни для одного из нас".

Харрис отметил, что такие усилия российских разведчиков усилились в Ирландии, как и в других странах, после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

РЕКЛАМА:

Тогда Ирландия выслала четырех российских дипломатов, обвиненных в вербовке разведывательных агентов в ирландских политических и деловых кругах. В ответ Москва запретила десяткам ирландских политиков въезд в Россию.

"Россия стремится исказить общественное мнение и активно действует в этом направлении по всему миру. Ирландия не застрахована от этого", – сказал Харрис.

Чиновники сообщили Politico, что депутат был завербован в 2019 году, когда Россия пыталась разжечь связанную с Brexit напряженность между Ирландией и Великобританией, особенно в британском регионе Северной Ирландии.

Харрис сказал, что не может обсуждать специфику ирландской разведки с депутатом, который был идентифицирован только как действующий член двухпалатного парламента Ирландии, Oireachtas.

"Очевидно, что мы никогда не комментируем вопросы безопасности по очень уважительным причинам", – сказал он.

Сергей Прокопьев, российский шпион, который якобы завербовал депутата, был среди четырех сотрудников российского посольства, высланных из Ирландии в марте 2022 года. Все они были идентифицированы как члены российской военной разведки ГРУ и занимались шпионажем.

Газета Sunday Times сообщила, что после высылки Прокопьев продолжал координировать деятельность с ирландским законодателем через российскую агентку, которую периодически отправляли в Дублин для поддержания романтической связи с политиком – "медовая ловушка", призванная скомпрометировать мишень.

По мнению Politico, политик является членом преимущественно левой оппозиции, а не трехпартийного правительства во главе с Харрисом, который поддерживает Украину.

Чиновники заявили, что полиция приказала депутату прекратить контакты, но он не послушался. По их словам, расследование его поведения не выявило никаких доказательств того, что он получал деньги от россиян или передавал им документы, составляющие государственную тайну.

Газета Sunday Times сообщила, что россияне завербовали депутата, в частности, для развития контактов с незаконными военизированными группами в Северной Ирландии, в частности, с "лоялистскими" экстремистами из британской протестантской части общины.

Один чиновник сказал, что такой подход, если он подтвердится, будет свидетельствовать о том, что россияне "ничего не знают" о политическом ландшафте Ирландии. Чиновник отметил, что депутат, о котором идет речь, "имеет столько же контактов в лоялистских военизированных кругах, как и Уолтер Митти", намекая на вымышленного персонажа с яркой фантастической жизнью.

Что касается ирландских законодателей в Брюсселе и Дублине, то российские спецслужбы уже давно имеют много "полезных идиотов".

До нападения России на Украину в феврале 2022 года многие оппозиционные депутаты из левой части ирландского политикума занимали в целом пророссийские и антиукраинские позиции. Ирландская республиканская партия отреагировала на нападение на Украину в 2022 году, удалив со своих онлайн-платформ более десяти своих предыдущих пророссийских и антинатовских сообщений.

Даже президент Ирландии Майкл Хиггинс и его жена подверглись критике за прокремлевские месседжи. Хиггинс является членом оппозиционной Лейбористской партии.

Основные прокремлевские голоса в ирландском парламенте находятся далеко в левой части политического спектра и включают пять социалистов и троцкистов, которые действуют под названием "Народ перед прибылью – солидарность". Группировка продолжает обвинять НАТО и ЕС в агрессии и милитаризме против России.

Два самых известных рупора Кремля в Ирландии, независимые социалисты Клэр Дейли и Мик Уоллес, были законодателями в Дублине до 2019 года, когда оба были избраны депутатами Европарламента. Они потеряли свои места на нынешних выборах в Европарламент.

Напомним, 4 сентября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве между двумя странами: союзник в дальнейшем будет предоставлять нелетальную военную поддержку.

В то же время Харрис и глава МИД и министр обороны Михол Мартин объявили о новом значительном пакете поддержки для Украины и ее соседей.

Этот пакет в размере 36 млн евро от Ирландии обеспечит необходимую гуманитарную помощь, поддержит реабилитацию и возможную реконструкцию, а также будет способствовать достижению долгосрочных целей Украины, включая мир, стабильность и политические стремления, отметили в правительстве.