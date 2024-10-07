Россияне ударили по Сумах: 4 травмированных, среди них ребенок

Российские оккупанты атаковали беспилотниками частный сектора в Сумах, в результате чего 4 человека, среди которых ребенок, получили травмы, вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Накануне оккупанты совершили атаку БПЛА по частному жилому сектору города, в результате чего значительным разрушениям подвергся одноэтажный жилой дом. Возник пожар".

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Детали: Возгорание оперативно потушили.

Фото ГСЧС

Кроме того, спасатели эвакуировали пожилую женщину из соседнего помещения, двери которого деформировало взрывной волной.

фото гсчс

"По предварительным данным, травмы получили 4 человека, среди них 1 ребенок. Повреждены 9 домов, 2 гаража, 3 автомобиля", – сообщили в ГСЧС.