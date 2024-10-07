Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Сумах: 4 травмированных, среди них ребенок

Ирина БалачукПонедельник, 7 октября 2024, 10:24
Россияне ударили по Сумах: 4 травмированных, среди них ребенок
Фото ГСЧС

Российские оккупанты атаковали беспилотниками частный сектора в Сумах, в результате чего 4 человека, среди которых ребенок, получили травмы, вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Накануне оккупанты совершили атаку БПЛА по частному жилому сектору города, в результате чего значительным разрушениям подвергся одноэтажный жилой дом. Возник пожар".

Реклама:

Детали: Возгорание оперативно потушили. 

 
Фото ГСЧС

Кроме того, спасатели эвакуировали пожилую женщину из соседнего помещения, двери которого деформировало взрывной волной.

 
фото гсчс

"По предварительным данным, травмы получили 4 человека, среди них 1 ребенок. Повреждены 9 домов, 2 гаража, 3 автомобиля", – сообщили в ГСЧС.

Сумыбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Сумы
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах
Последствия удара по Сумах: 10 погибших, 22 раненых, из них 5 "тяжелых"
Удар по больнице Сум: возросло количество погибших и раненых
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: