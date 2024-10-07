У матери киевского депутата конфискуют Range Rover, депутат пойдет в ЕСПЧ

Киевская городская прокуратура сообщила, что доказала в суде, что депутат Киевсовета совершил правонарушение, связанное с коррупцией, – теперь у его матери конфискуют автомобиль Range Rover. Депутат Игорь Опадчий заявил, что это решение будут обжаловать в Европейском суде по правам человека.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "Установлено, что мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица Range Rover Sport 2020 года выпуска за 65 тысяч гривен.

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При этом, в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость в более чем 2,3 млн гривен. Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции".

Детали: В прокуратуре традиционно не называют имени нарушителя, но, по данным источников УП, речь идет о депутате от партии "УДАР Виталия Кличко" Игоре Опадчем.

Шевченковский райсуд признал депутата виновным в совершении админнарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП и наложил на него штраф в размере 2 550 гривен с конфискацией подарка – Range Rover Sport.

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В прокуратуре добавили, что Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Дополнено: Игорь Опадчий в комментарии "Украинской правде" сообщил, что это решение будут обжаловать в Европейском суде по правам человека.

По его словам, его мать была арендатором упомянутого авто. Им также пользовалась жена депутата. В феврале 2022 года жена попала в ДТП на этом авто. После этого компания-владелец машины предложила арендатору купить "остатки от авто" за 65 тысяч гривен. И соответственно его мать в 2022 году купила эти "остатки от авто после ДТП, фактически это кузов и двигатель". В течение того же 2022 года этот автомобиль отремонтировали.

Опадчий добавил, что после этого мать и на него, и на его жену выписала доверенность на пользование машиной, "поскольку могла быть необходимость пользования этой машиной, или необходимость пересекать границу". Он отметил, что этим авто "пользовались только мать и жена".

Депутат также показал "УП" Консультационное заключение от специалиста в оценке имущества, где минимальная стоимость поврежденного авто указана на уровне 58,9 тысячи гривен, заключение австрийской страховой компании USG о "конструктивном уничтожении авто", которая выплатила так называемый "тотал" (тотал – это термин в страховании, что означает полную гибель транспортного средства, когда восстановление автомобиля нецелесообразно или невозможно и не имеет экономического смысла, – ред. ) владельцу, и документ от владельца авто ООО "Управляющая компания "Недвижимость Киева", которое предлагало арендатору выкупить машину за 65 тысяч гривен.

Опадчий также предоставил фото авто. Но на документе с фотографиями видно только переднюю часть автомобиля. Других фото депутат на момент публикации не предоставил.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПУТАТОМ

"Странным выглядит то, что в судебное производство никоим образом не привлекли владельца. Ни разу не опросили, и в процессе ни на одно судебное заседание не пригласили, а доказательства не принимали, аргументируя тем, что нет владельца на заседании. Поэтому готовим жалобу в ЕСПЧ, потому что только сейчас получили решение суда и увидели, что в нем. В ЕСПЧ будем подавать в ближайшее время", – подытожил Опадчий.