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Разведка Британии: В сентябре россияне несли рекордные потери на войне в Украине

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 7 октября 2024, 11:56
Разведка Британии: В сентябре россияне несли рекордные потери на войне в Украине
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании в сентябре 2024 года зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских оккупационных войск в Украине за все время полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Министерства обороны

Детали: Как указано в обзоре, за сентябрь этого года среднесуточные потери оккупационной армии РФ составили 1271 человек (убитыми и ранеными).

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Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года, когда среднесуточные потери РФ составляли 1262 (убитыми и ранеными).

Всего за все время полномасштабной войны Россия потеряла более 648 тысяч военных. Британская разведка ссылается на данные украинского Генерального штаба.

В ведомстве отметили, что рост уровня потерь почти наверняка связан с расширением зоны боевых действий за счет Харьковской и Курской военных операций, а также увеличением интенсивности боевых действий вдоль линии фронта.

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"Российские войска, скорее всего, продолжают пытаться растянуть украинские силы, используя массовость для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ", – говорится в обзоре.

Также разведка прогнозирует, что среднесуточные потери РФ будут оставаться на уровне тысячи человек, несмотря на приближение зимы.

"На сегодняшний день зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уменьшению потерь из-за того, что Россия полагается на пехотную тактику и не ведет маневренной войны, которая требует лучших условий", – резюмировали британские аналитики.

Предыстория:

  • Разведка Великобритании ранее спрогнозировала, что после захвата российскими оккупантами города Угледар Донецкой области их следующей целью станет населенный пункт Великая Новоселка в Запорожской области.
  • Также в одном из предыдущих обзоров речь шла о ситуации вокруг Волчанского агрегатного завода, который недавно был зачищен украинскими силами от российских оккупантов.

войнапотери в войнеРосcияУкраина
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