Полмиллиона долларов в окно: ОГП просит об аресте руководительницы областного центра МСЭК

Офис генерального прокурора просит суд арестовать подозреваемую в незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяну Крупу.

Источник: пресс-секретарь ОГП Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В понедельник Офис генпрокурора подал в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 500 млн грн. Напомним, руководительнице МСЭК сообщено о подозрении в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины".

Реклама:

Что предшествовало: Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра МСЭК, у которой во время обысков изъяли почти 6 млн долларов США в разных валютах.

Предыстория: