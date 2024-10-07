Полмиллиона долларов в окно: ОГП просит об аресте руководительницы областного центра МСЭК
Офис генерального прокурора просит суд арестовать подозреваемую в незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяну Крупу.
Источник: пресс-секретарь ОГП Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "В понедельник Офис генпрокурора подал в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 500 млн грн. Напомним, руководительнице МСЭК сообщено о подозрении в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины".
Что предшествовало: Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра МСЭК, у которой во время обысков изъяли почти 6 млн долларов США в разных валютах.
Предыстория:
- В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
- Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.