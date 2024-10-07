Россия сбросила КАБы на Херсон: ранения получили 20 человек

Российские войска утром сбросили управляемые авиабомбы на Херсон, в результате чего получили ранения двадцать гражданских, часть из них с травмами доставили в больницу.

Источник: сообщение руководителя Херсонской ОГА Александра Прокудина

Прямая речь: "Около 10:30 российские войска нанесли авиационный удар по Херсону. На город сбросили четыре управляемые авиабомбы.

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Зафиксировано попадание по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе. По состоянию на эту минуту известно о семнадцати пострадавших".

Детали: Прокудин сообщил, что среди пострадавших - двое детей: 2-летний мальчик и 4-летняя девочка. Их доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями ног. Их состояние - стабильное.

"Также сейчас в медучреждении необходимую медпомощь получают еще четырнадцать человек: шесть мужчин и восемь женщин", - написал он.

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Позже в ОВА сообщили, что количество пострадавших из-за российских авиаударов по Херсону возросло до двадцати. В больницу со взрывными травмами обратились два старших мужчины и 18-летний парень.