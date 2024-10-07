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Оккупанты дистанционно разбрасывают противопехотные мины-"лепестки" в Херсоне - МВА

Анастасия ПроцПонедельник, 7 октября 2024, 18:00
Оккупанты дистанционно разбрасывают противопехотные мины-лепестки в Херсоне - МВА
Фото: ГСЧС

Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что россияне дистанционно разбрасывают противопехотные мины-"лепестки" на территории Херсона.

Источник: Мрочко

Прямая речь: "Внимание! За сегодня [7 октября] подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Враг разбрасывает на дорогах мины – "лепестки" ("лепестки" или "бабочки")".

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Детали: Мрочко отметил, что это распространенная противопехотная мина и приближаться к ней очень опасно.

По его словам, мина имеет небольшой размер – примерно с ладонь, и может быть зеленого или коричневого цвета. Она способна взорваться как при прикосновении, так и самостоятельно.

"Категорически запрещено приближаться к мине и тем более ее трогать! В случае обнаружения такого "лепестка" набирайте "101", – добавил глава Херсонской МВА.

ХерсонРосcияминирование
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