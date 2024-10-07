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Россияне обстреляли Славянск: 1 человек погиб, 7 ранены, среди них дети

Татьяна ОлейникПонедельник, 7 октября 2024, 20:12
Россияне обстреляли Славянск: 1 человек погиб, 7 ранены, среди них дети
Фото из Telegram-канала Вадима Филашкина

Российские войска вечером 7 октября обстреляли Славянск в Донецкой области: один человек погиб, 7 раненых, в том числе двое детей.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Прямая речь: "По меньшей мере 5 человек ранены – таковы предварительные последствия обстрела Славянска.

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Среди раненых – 2-летняя девочка, она получила незначительные ранения и доставлена в больницу".

 
Фото из Telegram-канала Вадима Филашкина
 
Фото из Telegram-канала Вадима Филашкина

Детали: По словам Филашкина, в результате вечернего обстрела в городе повреждены 6 многоэтажек, предприятие, админздание и 2 автомобиля.

Обновлено: По состоянию на 19:30 количество жертв возросло до 1 погибшего и 6 раненых, в том числе двое детей. Среди раненых - 2-летняя и 13-летняя девочки, обе в удовлетворительном состоянии.

Обновлено в 21:15: По данным Донецкой областной прокуратуры, количество пострадавших возросло до 7. Враг атаковал населенный пункт, вероятно, двумя "УМПБ Д-30 СН". Средства поражения попали во двор многоквартирного дома и на проезжую часть.

Дословно: "В результате обстрела получил травмы мужчина 44 лет, который находился в автомобиле. Он доставлен в больницу, где скончался. Также получили ранения 25-летняя мать, ее дочь 2 лет и 13-летняя девочка. Кроме того, получили телесные повреждения 3 женщины в возрасте от 21 до 72 лет. Еще у одной жительницы диагностирована острая реакция на стресс. В городе повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, автомобили, автомойка".

обстрелДонецкая областьвойна
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