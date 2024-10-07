Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина и Словакия заключили четыре соглашения во время межправительственных консультаций

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 7 октября 2024, 19:46
Украина и Словакия заключили четыре соглашения во время межправительственных консультаций
фото: Правительственный портал

7 октября правительства Украины и Словакии подписали четыре документа по итогам межправительственных консультаций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского правительства

Детали: Правительства Украины и Словакии заключили совместную декларацию, в которой зафиксированы ключевые векторы взаимодействия: усиление политического диалога, построение добрососедских отношений и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

Реклама:

Также в документе подчеркивают прогресс в реализации трех ключевых проектов: реконструкция интерконнектора между странами, прямое железнодорожное сообщение и модернизация пограничной инфраструктуры.

Вторым подписанным докуметом стал протокол о реадмиссии, которым совершенствуется алгоритм возвращения граждан Словакии и Украины в государства происхождения.

Третий документ – меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Словакии.

РЕКЛАМА:

"Речь идет о дорожной карте сотрудничества. Она предусматривает поддержку украинских студентов и учителей в Словакии, прямое сотрудничество между учебными заведениями, сотрудничество в сфере инновационной деятельности", – отметил Денис Шмыгаль.

Четвертым документом стал меморандум о сотрудничестве между аграрными министерствами.

Напомним:

СловакияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Словакия
Словакия поможет Украине с техникой для разминирования
Шмыгаль: Украина и Словакия создадут восточноевропейский энергетический хаб
Словакия передаст 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: