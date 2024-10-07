Украина и Словакия заключили четыре соглашения во время межправительственных консультаций

7 октября правительства Украины и Словакии подписали четыре документа по итогам межправительственных консультаций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского правительства

Детали: Правительства Украины и Словакии заключили совместную декларацию, в которой зафиксированы ключевые векторы взаимодействия: усиление политического диалога, построение добрососедских отношений и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Также в документе подчеркивают прогресс в реализации трех ключевых проектов: реконструкция интерконнектора между странами, прямое железнодорожное сообщение и модернизация пограничной инфраструктуры.

Вторым подписанным докуметом стал протокол о реадмиссии, которым совершенствуется алгоритм возвращения граждан Словакии и Украины в государства происхождения.

Третий документ – меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Словакии.

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"Речь идет о дорожной карте сотрудничества. Она предусматривает поддержку украинских студентов и учителей в Словакии, прямое сотрудничество между учебными заведениями, сотрудничество в сфере инновационной деятельности", – отметил Денис Шмыгаль.

Четвертым документом стал меморандум о сотрудничестве между аграрными министерствами.

Напомним: